Samuel Hoyos se lanza al agua por la Alcaldía de Bogotá a petición de Álvaro Uribe

Un nuevo nadador entró en las últimas horas a la piscina de la candidatura a la Alcaldía de Bogotá: se trata del representante Samuel Hoyos. En entrevista con Mañanas BLU, el congresista reveló que fue un pedido del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, le pidió que se postulara.



“Uribe de manera muy generosa sugirió mi nombre como posible candidato del Centro Democrático a la Alcaldía, sin duda me honra”, contó Hoyos.

“Para mí fue toda una sorpresa, no lo había hablado con él. Vamos a ver la posibilidad, en todo caso lo que he dicho en el partido es que necesitamos hacer un procedimiento interno para ir con un candidato único y después con una amplia coalición en una consulta democrática y abierta”, agregó.



“Creo que el Centro Democrático no puede ir solo con un candidato a la Alcaldía”, sostuvo.



De acuerdo con Hoyos, una eventual alianza debería contemplar al partido Conservador, sectores de Cambio Radical y al exsecretario de Gobierno distrital Miguel Uribe Turbay.



Escuche esta entrevista:

