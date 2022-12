Seguridad víal es una de las prioridades de la Administración: Bocarejo

Juan El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se refirió a varios de los problemas que afectan a la capital, entre ellos el incrementó de la accidentalidad y el aumento del parque automotor de bicicletas Seguridad vial.



Al respecto dijo que esta es una de las prioridades de la administración Peñalosa y que el aumento en la accidentalidad es algo en lo que trabajan a diario.



“La seguridad vial principal prioridad, no podemos permitir que en Bogotá simplemente por movernos tengamos accidente con muertos y heridos”, indicó Bocarejo.



Frente a esta problemática señaló que la capacitación de conductores del sistema público debe ser reforzada y que se han identificado diferentes zonas en la ciudad donde se presentan conflictos con motociclistas y los mismos operadores de estos buses.



Reductores de velocidad



Este es uno de los temas que más incomodidad genera entre los conductores, sin embargo, Bocarejo dijo que los transeúntes han aplaudido la instalación de estos dispositivos en varias zonas.



“Tenemos una estrategia de visión cero y el objetivo es administrar la velocidad, la carrera Quinta era una vía rápida paralela en la circunvalar, y ahora es la zona gastronómica, es una zona que se llenó de peatones, de restaurantes, los vecinos están muy contentos con las medidas, probablemente los que iban rápido son los que no están contentos”, dijo el secretario.



“Hemos contabilizado y no se pierden más de 40 segundos, en cambio si medimos los accidentes, antes teníamos 3 o 4 accidentes por semana, hoy no hay ninguno”, añadió.



Aumento de motocicletas



Bocarejo señaló que el incremento de estos vehículos es algo que preocupa a la administración por lo fácil que se ha convertido para la ciudadanía adquirirlos, esto, sin tener los permisos y la experiencia necesaria para conducirlos.



“En Bogotá mueren dos personas cada 3 días, 1,5 muertos cada día y los principales aumentos en víctimas de solo motociclistas, hemos tendió un aumento en la muerte de motociclistas, eso tiene explicación en el aumento del parque de motociclistas y en la falta de experiencia de ellos que no se toman en serio los cursos”, agregó.