Si es necesario acudiré a la justicia para frenar revocatoria: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que, de ser necesario, acudirá a la justicia para frenar el proceso revocatorio que hay en contra de su mandato.



Aseguró, además, que buscará defender el derecho a elegir y ser elegido, así como también los votos que los llevaron a la Alcaldía de la capital del país.



“Hay muchos derechos ciudadanos que están siendo contemplados. A mí, por ejemplo, me eligieron más de 900 mil ciudadanos y ese también es un derecho fundamental en la Constitución: el elegir y ser elegido”, explicó.



Desde el Distrito no descartaron que se pueda instaurar una tutela en la justicia ordinaria con el fin de buscar tumbar el proceso revocatorio que hay en contra del mandatario.



Asimismo, Peñalosa advirtió este miércoles que sería “injusto” que le revocaran el mandato porque ha venido cumpliendo con lo que prometió. Sostuvo que defenderá los votos que lo llevaron a su cargo.



“Lo que dice la ley es que si se incumple el plan de gobierno puede haber revocatoria, en el caso nuestro no se ha incumplido”, precisó.



Finalmente, el mandatario distrital descartó que por el momento estén pensando en una estrategia política para empezar a reunir votos, ya que está más pendiente de los trabajos que tiene contemplados en su plan de gobierno.



