Si no se hacen más troncales de TransMilenio, será una bomba de tiempo: experto

El experto en movilidad Fernando Rojas habló en Vive Bogotá de Blu Radio sobre la crisis que enfrenta el servicio público de transporte de la capital y entregó una serie de recomendaciones para mejorar los inconvenientes.



Rojas recordó que “TransMilenio era un proyecto muy interesante que le cambió la cara al transporte público, pero por una extraña decisión política decidieron frenar la expansión de las troncales y TransMilenio hoy terminó atendiendo a casi 2 millones de personas con cerca de 100 kilómetros de troncal”.



En ese sentido, dijo que la gran cantidad de personas usando el sistema, que no se amplió, implica que los usuarios le perdieran aprecio a TransMilenio.



"La gente le perdió el respeto y el cariño a TransMilenio, obviamente el sistema se desbordó y no hubo respuestas eficientes para salvarlo", enfatizó.



En ese sentido, el experto dijo que no solo con la construcción del metro se mejorará el sistema de transporte público en Bogotá.



“El cálculo más optimista nos dice que el metro puede estar para el 2021, si no se construyen nuevas troncales de TransMilenio, esto va a ser una bomba de tiempo cada vez más grave porque en los próximos 7 años habrá más personas en Bogotá pero la misma infraestructura”, advirtió Fernando Rojas.



Finalmente, lamentó que el actual alcalde, Gustavo Petro, y el presidente Juan Manuel Santos, no cumplieran la promesa de reconstruir la Avenida Caracas y la Autopista Norte.



“A pesar de toda la plata que se ha invertido a lo largo de estos años, se tiene contemplada la reconstrucción total de la Avenida Caracas y la Autopista Norte, eso quedó en el plan de desarrollo del alcalde Petro, no se hizo, también fue un compromiso del presidente Juan Manuel Santos, tampoco se hizo”, finalizó.