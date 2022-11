Temí por mi seguridad: joven que tildaron de robar reloj de vigilante baleado

Jossimar Rueda Chávez, joven que fue tildado de ladrón, al aparecer en una fotografía publicada por el periódico El Heraldo, en la que se aprecia, aparentemente, robando el reloj de un vigilante baleado en un atraco, dice tener temor de salir de su casa.

Rueda, que se gana la vida como mototaxista, dice que prefirió mantenerse encerrado para evitar los comentarios de quienes en la calle lo tildaban de “ladrón y ‘robamuertos’”, esto por la malinterpretación que se dio a la imagen en la prensa.

La historia que marcó la vida de Rueda se aclaró cuando el mismo patrullero, que aparece junto a él en la foto auxiliando a la víctima, explicó que el mototaxista no estaba cometiendo ningún hurto, y por el contrario, fue la primera persona que corrió a ayudarlo tomando el pulso del vigilante baleado.

“Me sentí mil veces peor que los que mataron al hombre, como la peor basura del mundo. Todo porque me nació de corazón prestar un servicio. Preferí quedarme encerrado porque pensé que la Policía me estaba buscando y en la calle me llamaban ladrón, roba muerto”, narró Jossimar.

Dice que le pide a la sociedad que no señalen antes de conocer la verdad de los hechos, pues por las graves acusaciones en su contra, asegura que llegó a pensar hasta en el suicido.