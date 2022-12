Tenga en cuenta estas recomendaciones en el Día de las Velitas en Bogotá

Pedro Manosalva, director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, dio algunas recomendaciones a la ciudadanía en el tradicional Día de Velitas.



Manosalva recomendó encender las velitas en espacios externos y lejos de material inflamable.



“Estamos pidiendo a la comunidad que por ningún motivo utilice la pólvora en su celebraciones. A los padres que tengan cuidado con sus hijos y no permitan la manipulación de la misma”, señaló.



Al respecto la Secretaría de Salud realizó las siguientes recomendaciones:



• No manipule ningún artefacto pirotécnico.



• No permita que los menores de edad tengan contacto con pólvora.



• Acudan a los espectáculos de luces decembrinas programados a lo largo de la ciudad.



• Denuncie en la Línea 123 a los adultos que usan pólvora en sitios distintos a los autorizados por la administración distrital.



• Aleje a los niños de la cocina durante la preparación de buñuelos, natilla, chocolates y otros manjares que pueden ocasionar quemaduras durante su preparación.



• En caso de presentarse una emergencia, lave el sitio de la lesión con abundante agua y acuda inmediatamente a los servicios de salud.



La entidad recordó que el Hospital Simón Bolívar es la institución de referencia para la atención de pacientes quemados. Cuenta con 28 camas para atención de adultos, 18 camas para atención pediátrica y 10 para la atención en cuidados intensivos, todas ubicadas en los pabellones 4 y 7.



La secretaría también realizó recomendaciones sobre el consumo de licores y señaló que con motivo de la época navideña se han intensificado los operativos para evitar la venta de productos adulterados.



“La Secretaría de Salud también realiza vigilancia sanitaria a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas con el fin de prevenir la venta de licor alterado, falsificado o fraudulento, que puede llegar a generar riesgos para la salud de los consumidores”, señaló la entidad



Al respecto, entregó las siguientes recomendaciones:



• Compre el licor en sitios confiables, no en ventas ambulantes.



• Verifique que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado.



• Revise la etiqueta: si se destiñe, se borra o se despega, rechace el licor.



• Mire el contenido de la botella a contraluz: si el color no es uniforme o si trae partículas extrañas en suspensión o sedimentos, no es para el consumo humano.



• Desconfíe si el licor que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado.