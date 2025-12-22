En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Secuestro de militares
Zulma Guzmán Castro
ELN
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Disidencia de las Farc anuncia una tregua por Navidad y Año Nuevo

Disidencia de las Farc anuncia una tregua por Navidad y Año Nuevo

El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad