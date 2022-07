'Toby Taxista': perrito que fue abandonado en una carrera en Bogotá, ya tiene nombre y dueño

Dagoberto Rojas es el taxista que adoptó al perrito que dejaron abandonado en su carro esta semana en Bogotá. Él habló en Mañanas Blu sobre el momento en el que se dio cuenta que la mascota la habían dejado en su vehículo y también sobre la decisión de quedarse con el animal a quien, incluso, ya le tendría un nombre.

Rojas dijo que iba transportando a un hombre quien, al llegar a un centro comercial, le dijo que esperara un momento mientras buscaba dinero para pagarle la carrera, pero, finalmente, nunca llegó y le dejó a la mascota con una carta de instrucciones.

"Me dijo, vecino, no tengo plata, ya vengo y me quedé esperándolo como una hora. El perrito venía en tula de tela y empezó a aullar, lo saqué y vi la carta que decía como limpiar sus paticas, como servir la comida por la mañana", relató Rojas.

El taxista dijo que lo llevó a un veterinario y allí lo bautizaron como 'Toby Taxista', sin embargo, aún no sabe si finalmente ese será el nombre que tendrá.

"Al principio pensamos que era viejito, pero el veterinario nos dijo que tenía entre 4 y 5 años. Ya lo peluquearon, le hicieron un baño. Ya nos quedamos con el perrito, la idea era que apareciera el dueño y saber por qué lo dejó allí", afirmó el conductor de servicio público.

