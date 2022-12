Trabajador informal denuncia que policías lo atacaron con pistola eléctrica

El denunciante se llama Alexander Escorcia, un hombre que se identifica como trabajador informal del aeropuerto El Dorado en Bogotá y quien, según su versión, en horas de la tarde del pasado 24 de diciembre, fue llevado a una sala para ser identificado plenamente, pero terminó recibiendo una fuerte golpiza por parte de la policía.

"Llegó un cabo que se llama Javier Muriel y el señor optó por tener agresiones físicas, verbales y discriminación hacía nosotros; nos trata como si fuéramos delincuentes, ladrones, bandidos, como si realmente fuéramos lo peor y ese día me llevaron a una oficina, apagaron las luces y me empezaron a pegar", contó Alexander en diálogo con BLU Radio.

“Cuando llegamos arriba (oficina para identificar plenamente) ni me preguntaron nada, sino que me fueron entrando a la fuerza, me ahorcaron, me maltrataron y me pusieron el taser en las piernas y el estómago, donde resulté quemado. Yo por eso fui a Medicina Legal y me dieron ocho días de incapacidad”, añadió.

Según Escorcia, el argumento con el que la policía se lo llevo a una sala cerrada para identificarlo, era porque supuestamente había tenido un inconveniente con un taxista y por el cual terminó siendo trasladado a un centro de protección. El denunciante negó esa versión. Por ahora, la policía de Bogotá no ha respondido sobre esta denuncia de un posible caso de abuso de autoridad.

