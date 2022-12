TransMilenio demandará a colados que arrojaron a patrullera a carril del sistema

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro comunicó que Transmilenio demandará por tentativa de homicidio a los dos colados, ya detenidos, que arrojaron a una patrullera al carril exclusivo del sistema. (Lea también: Colado en TransMilenio hirió a un policía que le llamó la atención )

Transmilenio denunciará a los colados que arrojaron a la patrullera de la policía por tentativa de homicidio — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2015