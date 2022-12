TransMilenio instalaría torniquetes ‘anticolados’ en 2018

Luego de empezar a ubicar las barreras laterales para que las personas no ingresen de manera indebida desde la calle a las estaciones, TransMilenio empezó a estudiar la manera de mejorar la tecnología, tanto de los torniquetes de entrada, como de las puertas de acceso para evitar más colados en el medio de transporte.



"La tecnología de TransMilenio se pensó para un medio de transporte en donde no iban a existir colado, pero lastimosamente hoy en día los usuarios se cuelan, por eso nos vimos en la necesidad de empezar a estudiar la manera de mejorar la infraestructura, tanto de las puertas de acceso a los buses, como de los torniquetes", aseguró Alexandra Rojas gerente del sistema.





La decisión final sobre si se cambian o no los torniquetes y las puertas del sistema se decidirá a principios del próximo año.