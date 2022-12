TransMilenio responde a cascada de críticas por nueva licitación de buses

María Consuelo Araújo, gerente de TransMilenio, defendió en Mañanas BLU los resultados de la licitación de nuevos vehículos para el sistema articulado y aseguró que las críticas que se han formulado carecen de sustento.



“Adelantamos una adjudicación transparente, de una licitación que estaba en mora de hacerse desde hace siete años. La administración pasada alargó los contratos de concesión y esto generó un deterioro en la flota que venía aumentando los niveles de emisión y de contaminación en Bogotá”, indicó.

Frente a las críticas en contra del proceso y la no entrada de buses eléctricos, Araújo aseguró que son injustas y no tienen en cuenta evidentes avances.



“Haber logrado un ahorro del 84% en el nivel de emisiones es contundente”, sostuvo.



“Lo más contaminante habría sido no hacer nada, no comprar buses, como sucedió durante ocho años”, agregó.



De acuerdo con la gerente del sistema de transporte de Bogotá, el impacto de las emisiones se redujo de manera drástica y contundente.



“Bogotá va a tener una flota renovada, que en términos de emisiones va a aportar el 0,3 % del total de las fuentes móviles en Bogotá. Para rebatir esas cifras hay que llegar a la precisión técnica y no a la pasión de sencillamente hablar con argumentos que no tienen un sustento en las cifras”, sostuvo la funcionaria.



Araújo también se refirió a los buses del SITP y aseguró que la carga contaminante de estos vehículos es mayor que al componente troncal (articulados rojos). A finales de 2019, según la funcionaria, se llevaría a cabo una licitación para sacar los vehículos azules de circulación.



