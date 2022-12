Universidad de Cartagena ratifica riesgo de colapso en 16 edificios de la ciudad

La Universidad de Cartagena rompió el silencio con respecto a los estudios de los 16 edificios cuyos residentes recibieron la orden de evacuación en Cartagena y concluyeron que las edificaciones son vulnerables.

“Las 16 edificaciones son vulnerables a las cargas a las que están sometidas. De los 16 edificios solo tres tenían diseño, es decir había un ingeniero estructural detrás que soportaba mediante su firma que hacía unos cálculos y planos que se entregaron para construir”, dijo Arnoldo Berrocal Olave, jefe del Departamento de Estructuras de la Universidad de Cartagena.

“Es decir, las construcciones no tenían diseño de ningún tipo, no había ningún tipo de especificación para seguir y por lo tanto no hay cumplimiento de ninguna norma. Tres tenían diseño, pero lo que se había diseñado no era lo que se había construido”, explicó.



Berrocal añadió que ninguno de los edificios cumple con la norma de sismo resistencia ni las normas urbanísticas ni estructurales, y siete presentan mayor riesgo de vulnerabilidad. Fue claro en manifestar que a algunos de los edificios se les podría hacer algún tipo de reforzamiento, pero saldría demasiado costoso.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En desarrollo de operaciones militares fueron dados de baja dos presuntos guerrilleros del ELN en Tame, Arauca.

-Gobierno estudia medidas inmediatas para hacer frente a la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre la financiación del Cartel de Sinaloa al Clan del Golfo.

-Tras la entrada en vigencia del acto legislativo que crea la doble instancia en procesos judiciales de congresistas, el procurador Fernando Carrillo negó que ese ente pierda sus competencias para juzgar a los funcionarios públicos.

-Desde el Polo Democrático le hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que investiguen los recientes asesinatos de habitantes de calle en Bogotá.

-Se conocen actas oficiales de defunción de Oscar Pérez y su grupo, en que se comprueba que murieron por disparos de armas de fuego en la cabeza.

-Este viernes a las siete de la noche será la inauguración del Torneo Fox Sports con el duelo entre Millonarios y el América de Cali, en el estadio El Campín.

-El Banco Interamericano de Desarrollo dio un espaldarazo a la administración de Enrique Peñalosa para el cierre financiero de la primera línea del metro.