Varias localidades de Bogotá siguen con problemas de recolección de basuras

Tras nueve días de la emergencia sanitaria en Bogotá por cuenta de 26.000 toneladas de basura no recolectada en 738 puntos críticos, el domingo el secretario de Hábitat de Bogotá, Guillermo Herrera, señaló que la situación se superó.



El funcionario explicó que durante los trabajos de recolección funcionarios acudieron a colegios, plazas de mercado, parques y los sitios más afectados.



Sin embargo, Blu Radio recorrió varias zonas de Bogotá este martes y pudo constatar que siguen presentándose problemas de recolección.



Por ejemplo, los habitantes de varios barrios de la localidad de Chapinero se levantaron con la sorpresa de que, de nuevo, el carro de la basura no pasó a recoger los desechos que se encuentran en los andenes.



En algunos lugares se observan entre 7 y 10 bolsas de basura y el lugar abunda el mal olor.



“Hace dos días no pasan a recoger la basura y esto no es bueno porque estos desechos están cerca de mi negocio y comprenderá usted que el mal olor en el sector nos saca corriendo a los clientes", dice Pedro, dueño de un restaurante.



A partir de mayo, los bogotanos empezarían a ver reflejado el descuento del 10 % en la tarifa de aseo que no necesariamente será cobrado en la factura del acueducto, sino dependerá de los acuerdos a los que lleguen las cinco empresas con las diferentes entidades.