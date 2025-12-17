En vivo
Kast propone crear un "corredor" para devolver a los migrantes a sus países de origen

Kast propone crear un "corredor" para devolver a los migrantes a sus países de origen

"Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países", dijo Kast.

