MinTIC lanza 'Cero Bullying': el nuevo canal de WhatsApp para combatir el acoso digital en Colombia

En un contexto donde la digitalización avanza a pasos agigantados, los riesgos para la infancia y la adolescencia en la red se han convertido en una emergencia de salud pública y convivencia escolar. Según cifras recientes, el 34,6 % de los estudiantes de secundaria en Colombia admite haber sido víctima de ciberbullying, una realidad que golpea con especial dureza a las mujeres. Ante este panorama, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha dado un paso al frente con el lanzamiento de ‘Cero Bullying’, un canal oficial de WhatsApp diseñado para ser la primera línea de defensa de padres, cuidadores y educadores.

Esta herramienta no es un simple medio informativo; nace como un centro de respuesta inmediata para que los adultos responsables puedan identificar, prevenir y actuar ante el acoso en línea y las crecientes amenazas derivadas de la inteligencia artificial.



Un panorama alarmante: cifras que obligan a la acción

La urgencia de esta iniciativa se respalda en datos contundentes. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) del Ministerio de Educación reportó que, entre 2020 y finales de 2024, se registraron 11.101 casos de bullying, de los cuales 1.326 se originaron estrictamente en plataformas digitales. La tendencia es ascendente: solo en 2024 se presentaron 4.749 casos, superando por 631 los registros del año anterior.

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó la importancia de este recurso en el ecosistema educativo:

“Desde el MinTIC entendemos que el ciberacoso es un fenómeno que afecta la salud mental, la convivencia escolar y la seguridad emocional de miles de niños, niñas y adolescentes. ‘Cero Bullying’ nace para que las familias y los docentes cuenten con herramientas claras, accesibles y confiables para acompañar a los menores en el mundo digital”.

Salud mental y vulnerabilidad: el impacto invisible

El impacto del ciberacoso trasciende las pantallas. Estudios publicados en la Revista Científica Estudios y Perspectivas señalan que el 60,3 % de las víctimas desarrolla problemas de ansiedad y depresión, mientras que un preocupante 20,5 % ha considerado el suicidio. Además, el riesgo se agrava en poblaciones vulnerables, incluyendo a jóvenes afrodescendientes, indígenas o con discapacidad, quienes sufren patrones de discriminación y exclusión digital.



A nivel internacional, la ONG Bullying Sin Fronteras sitúa a Colombia en el noveno puesto mundial en reportes de ciberacoso. Por otro lado, la Policía Nacional advierte sobre el crecimiento del grooming (pederastia digital), con más de 700 denuncias registradas en lo que va de 2025 por divulgación de contenido sexual de menores.



¿Cómo funciona el canal ‘Cero Bullying’?

Integrado en la estrategia CiberPaz, el canal ofrece una hoja de ruta práctica para los entornos educativos y familiares. Según Alexander Ballen, director de apropiación y transformación digital de MinTIC: “Los padres de familia y docentes que se unan a nuestro canal van a recibir diariamente contenido que habla acerca de todos estos derechos digitales, pero también de las vulneraciones y cuáles son los riesgos... Vamos a dar alertas, recomendaciones, consejos y pasos para activar las rutas de atención institucional”.

El canal proporciona guías para detectar señales de alerta, como el aislamiento social o la revisión compulsiva del celular, y ofrece recomendaciones para entablar conversaciones sensibles sobre privacidad y protección de datos. Los interesados pueden unirse buscando "Cero Bullying" en la sección de Canales de WhatsApp, garantizando un acceso anónimo y verificado a información vital para la protección de la niñez colombiana.

Clic aquí y siga el canal Cero Bullying