En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / MinTIC lanza 'Cero Bullying': el nuevo canal de WhatsApp para combatir el acoso digital en Colombia

MinTIC lanza 'Cero Bullying': el nuevo canal de WhatsApp para combatir el acoso digital en Colombia

Ante el aumento de casos de ciberacoso en el país, el MinTIC estrena un canal de WhatsApp para orientar a padres y docentes sobre riesgos digitales y salud mental en adolescentes.

Ministerio TIC va de frente contra el Bullying y lanza nuevo canal de WhatsApp para prevenir el acoso digital
Ministerio TIC va de frente contra el Bullying y lanza nuevo canal de WhatsApp para prevenir el acoso digital
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad