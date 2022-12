Venezolana murió sin recibir atención médica, al parecer, por ser indocumentada

BLU Radio pudo conocer el documento enviado por la Personería de Bogotá al Ministerio de Salud exponiendo el caso y denunciando otros tres más sobre ciudadanos venezolanos que no han recibido atención médica por estar indocumentados en el país.

Se trata de Ana Alexandra Cairo, una ciudadana venezolana que el pasado 17 de enero estaba internada en el Hospital de Suba y necesitaba una remisión de urgencia a un hospital de cuarto nivel para una cirugía cardiovascular.

Sin embargo, asegura la personería que de acuerdo a la denuncia, el hospital Simón Bolívar no la recibió a pesar de que su traslado tenía orden de referencia y contrarreferencia.

Al parecer, por no recibir atención médica a tiempo, esta mujer falleció el pasado 19 de enero. El motivo de su falta de remisión fue por encontrarse en situación irregular en el país, es decir, porque no contaba con ninguna documentación.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, está pidiendo una respuesta clara sobre qué sucedió en el Hospital Simón Bolívar.

En el documento conocido por BLU Radio, enviado el pasado 28 de enero, la Personería envió una solicitud al Ministerio de salud y Protección Social para que el Gobierno implemente acciones inmediatas que busquen salvaguardar la vida y la salud y los derechos fundamentales de la población migrante de Venezuela que está en situación irregular en el país.

Así mismo, la entidad recibió un caso de una ciudadana venezolana que requiere cirugía de corazón abierto pero por falta de documentación en el Hospital Santa Clara no le han autorizado la remisión.

Estos no son los únicos casos, hay varios sobre tratamientos de cáncer y programas canguro a los que la población venezolana no ha podido tener acceso por no tener papeles.