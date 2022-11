Víctima de CC Santafé sabía que su expareja había matado a dos personas: Policía

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, entregó detalles del asesinato de Claudia Johanna Rodríguez por su expareja en el centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá.



El funcionario dijo que en este momento se están revisando los antecedentes de Julio Alberto Reyes, quien ya había sido condenado por homicidio.



“Ante unos hechos, ocurridos en el 2005 o 2006, agrede con arma de fuego a un establecimiento público e hirió dos personas que acompañaban a su pareja. Bajo un argumento médico fue dejado en libertad al poco tiempo de empezar una condena de 20 años”, explicó.



Sobre los hechos de este lunes, el general dijo que el primer reporte que tuvo la Policía fue que una persona había ingresado al establecimiento comercial, que había sometido a una persona y que se escucharon unas detonaciones.



Penilla dijo que después de varias horas, en las que se le pidió al hombre que mostrara muestras de supervivencia de la víctima, la Policía decidió entrar.



“Al no obtener esa respuesta y agotar los procedimientos se decide ingresar para ver qué había sucedido. No teníamos, en ese momento, la certeza de lo que estaba sucediendo”, explicó el alto oficial.



De otro lado, reveló que en Medellín, donde vivía la víctima, tenía protección y le estaba prohibido al asesino acercársele.



“Hay que entender que en ocasiones estas medidas están supeditadas a que la persona llame y dé el aviso para hacer presencia y constatar la situación”, dijo.



Agregó que muchas mujeres, en la actualidad, se encuentran en esa misma situación, pero es la legislación la que no permite ofrecer mayor protección.



“Una mujer que está siendo sometida a este acecho debería tener un policía que la proteja las 24 horas”, dijo.



Finalmente, el comandante de la Policía de Bogotá reveló que Claudia Johanna Rodríguez conoció a Reyes en una cárcel.



“Era la crónica de una muerte anunciada. Una persona con un nivel profesional. Va a una cárcel, conoce a una persona, se da cuenta de sus antecedentes plenos y aun así establece una relación sentimental”, dijo.



Agregó que la familia de la víctima siempre tuvo temor de que algo malo le pasara a ella.