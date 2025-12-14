En vivo
Cuatro cuerpos desaparecidos entre 2004 y 2007 fueron recuperados en la vereda Tasidó, Mutatá

Cuatro cuerpos desaparecidos entre 2004 y 2007 fueron recuperados en la vereda Tasidó, Mutatá

El equipo forense de la Unidad de Búsqueda llegó a la zona después de más de 7 horas de travesía.

