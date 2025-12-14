Cuatro cuerpos desaparecidos entre 2004 y 2007 fueron recuperados en la vereda Tasidó, Mutatá

Un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas logró recuperar, en la vereda Tasidó del municipio de Mutatá, los cuerpos de cuatro personas dadas por desaparecidas durante los años 2004 y 2007, en medio del conflicto armado que se vivió en esa zona del departamento de Antioquia.

Según la Unidad de Búsqueda, los hechos corresponden a dos casos aislados. El primero se registró en el año 2004, cuando falleció una mujer durante enfrentamientos armados, y el segundo caso corresponde al año 2007. De acuerdo con la información, tres personas murieron tras la detonación de una bomba, incluida otra mujer.

La recuperación fue posible gracias a la información otorgada por firmantes de paz, en un trabajo articulado con la organización Reencuentro y la colaboración de las familias de la zona, que suministraron información vital para dar una identidad orientada de las víctimas fatales, así lo aclaró Célika Patricia Araujo, vocera de la UBPD.

“Se logró un exitoso proceso de recuperación de cuatro personas dadas por desaparecidas. El equipo forense pudo realizar un trabajo riguroso para recuperar los cuerpos. Ahora que ya los tenemos, continuamos con la identificación desde Medicina Legal”, mencionó Araujo.



Blu Radio. Cuerpos desaparecidos Barrancabermeja //Foto: UBPD

El equipo de forenses de la Unidad de Búsqueda tardó siete horas y media en una travesía a lomo de mula para llegar a la vereda Tasidó, donde, después de un arduo trabajo, lograron identificar los cuerpos de dos hombres y dos mujeres.

Los cuerpos serán identificados plenamente antes de ser entregados a sus seres queridos. Esta acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sur de Urabá, que busca localizar a más de 1.0000 personas desaparecidas en el marco del conflicto.