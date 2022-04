Video: ladrones disparan contra sus víctimas y huyen en motocicleta en Bogotá

El mecánico Luis Arciniegas, víctima de ladrones armados en el sector de El Campín en Bogotá , contó su caso en Mañanas BLU. Los delincuentes se movilizaban en motocicleta, pero también emplearon un carro, indicó.

"Me salvé de milagro. El señor se baja ,intimida con el arma, me pide el teléfono, pero no le entedía porque estaba en shock. Los muchachos en el taller se dan cuenta de la situación y le arrojan objetos y él dispara. Afortundamente los objetos le caen a él. Se monta en la moto y siguió disparando. Más adelante se baja de la moto y se sube a un carro".

De acuerdo con Arciniegas, los delincuentes hicieron, de forma previa y posterior, uso de un vehículo con vidrios polarizados y vigilaron la escena antes de tomar la ofensiva. "Usan la moto para salir más rápido, pero en vista de que nadie los perseguía se sube al taxi. Esto ocurrió el sábado a las 3:30 de la tarde", declaró la víctima.

La coronel Sandra Lancheros, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, dijo que se aprecia un aumento de hurtos en vehículos en la capital . En total, aseguró, se han cometido cerca de 700 robos en los que se emplearon carros y motos.

"Tenemos un aumento aquí en la jurisdicción. Tanto en vehículos como en motocicletas. Es un tema que en años atrás hemos venido compartido. Hacemos los controles para que no se presenten este tipo de novedades. Es una medida de control, una medida focalizada", sostuvo la uniformada.

La oficial defendió la medida de restringir el patrullero y aseguró que en los horarios en que regirá tendrá mayor efectividad para reducir los índices de criminalidad.

"La medida bien vista y observada, puede impactar directamente en el hurto a personas. La medida está orientada a un horario y días específicos de la semana, no está pensada con el ánimo de afectar al ciudadano",