Video: Se cumple un año de la tragedia de puente colgante en vereda El Carmen

Este martes 9 de enero se conmemoró con una misa íntima el primer año de la tragedia de la vereda El Carmen en Villavicencio, donde un puente colgante colapsó y perdieron la vida 11 personas luego de caer de más de 70 metros de altura. Familiares de las víctimas y amigos llegaron al lugar para recordarlos y orar por ellos.

BLU Radio habló con dos mujeres quienes perdieron a su madre, quien era docente, y dos de sus hermanos menores.

Una de las afectadas asegura que es necesario que se haga justicia, pues si bien eso no le devolverá la vida a sus familiares, por lo menos no quedará impune y pide que las 11 víctimas no queden en el olvido.

Blu Radio también logró hablar con Paola Osorio, una joven de 22 años que se salvó de la tragedia, pero las heridas que sufrió le cambiaron la vida. Hoy depende de su madre y no puede conseguir trabajo por una grave lesión en su columna y brazo; ella solo pide justicia y trata de rehacer su vida.