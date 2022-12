Volqueteros amenazan con bloquear Bogotá si “les toman del pelo”

Luego de ocho horas de reclamaciones, los propietarios de volquetas viejas levantaron las protestas en varias zonas de la ciudad, tras alcanzar un acuerdo parcial con la Alcaldía de Bogotá.

El acuerdo incluye un compromiso de entregar un estudio en 10 días sobre la modificación del decreto 840; la medida que restringe la circulación de vehículos de más de 20 años.

Publicidad

"Quedamos condicionados de que si no nos dan una respuesta favorable o nos van a tomar del pelo lo que pasó hoy no es ni la cuota inicial de lo que podemos hacer", señaló Alex Rubio, líder de las manifestaciones.

Le puede interesar: ¿Por qué protestan los volqueteros en Bogotá?

El acuerdo también incluye que la Alcaldía trabajará con Ecopetrol en mejorar la calidad del combustible que se vende a los vehículos de carga y el reconocimiento de vehículos repotenciados (con motor nuevo).

Varios conductores insisten en que el problema de fondo no se resuelve, pues argumentan que no tienen los 20 o 30 millones de pesos que cuesta la repotenciación y en las condiciones actuales no pueden trabajar.

Publicidad