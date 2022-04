Ya se puede descargar la factura para pagar el impuesto vehicular en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció que ya están disponibles para descargar cerca de 1,6 millones de facturas para el pago del impuesto vehicular en la capital del país y que esta semana se cargarán las de unos 94.000 copropietarios. El cobro es para vehículos automotores y motos de más de 125 c.c., informó la Secretaría de Hacienda.

Para acceder a la factura se debe ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda y hacer clic en el botón ‘Descarga Ya’ . Para esto no hay necesidad de registrarse, comunicó la entidad. "Es importante reiterar que quienes ya pagaron el impuesto no encontrarán su factura en ‘Descarga Ya’, y que, en el caso de los locatarios o vehículos en leasing, deberán utilizar el NIT del banco para obtenerla", indicó la entidad.

Tenga en cuenta que si cancela antes del 15 de julio podrá obtener un descuento del 10% por pronto pago. Si el desembolso lo hace hasta el 12 de agosto tendrá que pagar el monto total de la factura.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor, cerca de 2,5 millones de propietarios de vehículos tienen la obligación de pagar el tributo y este se puede efectuar de forma presencial, con la factura impresa en láser, en los bancos autorizados:

Bancolombia

Banco de Bogotá

Banco Popular

Banco de Occidente

Clientes corporativos Banco Citibank

BBVA Colombia

Banco GNB Sudameris

Banco Davivienda

Banco AV Villas

Otra opción de pago es a través del botón PSE en la oficina virtual del Distrito o a partir del 4 de mayo por canales electrónicos del Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco BBVA, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco AV Villas y sus correspondientes corresponsales bancarios.

"Si su factura no está disponible en el botón ‘Descarga Ya’, deberá presentar la declaración tributaria del bien a través de la Oficina Virtual, pues se trata de aquellos vehículos que no están homologados, de los que no se tiene información consistente o de los que ya pagaron”, dijo el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.