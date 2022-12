Abogado de Silvia Gette acusó al procurador de actuar con interés personales

El abogado de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, Luis Arturo Jiménez, acusó al procurador General de la nación, Fernando Carrillo, de actuar con intereses personales.



Lo anterior por la apelación de la Procuraduría a la preclusión a favor de Gette en la investigación del homicidio de Fernando Cepeda, ocurrido en 2013.



Luis Arturo Jiménez Celis, apoderado de Gette, señaló que Carrillo tiene una relación cercana con el actual rector de la universidad, Ramsés Vargas.



"No me gusta hablar sin pruebas y ya se las hice llegar a la Fiscalía, fotografías del señor procurador con el rector de la universidad, además, una señora que era asesora jurídica del alma mater ahora es la asistente del señor procurador. Ahí hay intereses personales", indicó Carrillo.



El abogado manifestó que jurídicamente la Procuraduría no puede apelar una decisión tomada por la Fiscalía por pedido de un procurador.



Por su parte, la Procuraduría, en un comunicado, manifestó que contrario al caso Gette, se mantendrá en firme la preclusión a favor de María Paulina Ceballos.