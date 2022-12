Abogados de ‘La Gata’ anuncian acciones legales en contra de Medicina Legal

Iván Cancino, uno de los abogados de Enilce López Romero, más conocida como ‘La Gata’, salió al paso al concepto de Carlos Valdés, director nacional de Medicina Legal, que señaló que la polémica empresaria del chance deberá seguir pagando su condena de 37 años de prisión en el Hospital Ese Cari de alta complejidad y no en su casa como lo decidió recientemente el juez sexto de ejecución de penas de la ciudad de Barranquilla.

Cancino aseguró que su equipo jurídico utilizará todos los recursos para que la decisión del juez tenga una validez porque es una decisión que se defiende sola y anunció, además, interpondrían acciones legales en contra del director de la entidad forense en Colombia.

“Que no venga a decir el doctor Valdés que no cuenta con su concepto, porque Medicina Legal es la que explica que Enilce López tiene una enfermedad grave, incompatible con centro de reclusión formal. Si ahora quieren cambiar el concepto por la presión de alguien, vamos a denunciar también a Medicina Legal por posibles faltas a la ley penal, pero no nos vamos a dejar presionar ni nos vamos a dejar desconocer de una decisión que se dio en derecho”, enfatizó.

En diálogo con BLU Radio el abogado de alias ‘La Gata’ aseguró que ni la Fiscalía, ni la Procuraduría y “mucho menos Medicina Legal”, pueden actuar en contra de la decisión del juez sexto de ejecución de penas porque el togado actuó en derecho y la decisión quedó absolutamente ejecutoriada.

“Ya tuvieron la oportunidad de actuar y no lo hicieron, aquí no se han hecho las cosas a las espaldas de alguien. El señor juez lleva tres o cuatro meses pidiendo traslados de médicos de todas partes para conocer sus conceptos. La Procuraduría no dijo ni ‘mu’ teniendo una agencia especial y que no venga hacerse el sorprendido el delegado de la Procuraduría”, explicó.

“Ahora se quieren hacer los sorprendidos y atacar a un juez que tomó una decisión ponderada, meditada, valorada y soportada en la ley y en recursos médicos y esto parece muy injusto”, recalcó Cancino.

“La decisión ya quedó ejecutoriada y en el traslado a la Procuraduría nadie dijo nada, Medicina Legal no dijo nada, ni la Fiscalía porque no son parte. Esa decisión ya quedó en firme porque no se ejerció ningún recurso y lo único que puede hacer el instituto forense es decir qué se necesita para que ella sea trasladada a su casa”, finalizó el jurista.