Afectada la movilidad en La Guajira por protestas de indígenas wayúu en vías del departamento

Las vías que comunican a Riohacha con municipios como Maicao, Uribia, Manaure, Santa Marta y Valledupar, se encuentran cerradas a causa de las protestas que adelantan algunas comunidades indígenas wayúu en este departamento.

"Ni el conductor ni nadie me ha dicho qué es lo que pasa y aquí tengo la insulina y ya el hielo se acabó y esto se me daña si no la pongo en hielo. Yo soy diabética y sufro de presión", dijo América Merchán, una pasajera de un bus intermunicipal que esperaba llegar hasta Paraguachón.

Los transportadores de alimentos, químicos e insumos tampoco pudieron llegar a sus destinos y temen que la carga pueda sufrir daños.

"Dicen que hasta que no llegue el gobierno y no tengan una solución no van a abrir paso y aquí estamos nosotros desde las 5:10 de la mañana. Ya es hora para que estuviéramos en Maicao y no hemos podido llegar, estamos con usuarios, niños, señoras de edad y por aquí no hay dónde comprar nada", explicó Juan Camilo Céspedes, uno de los conductores de un bus intermunicipal.

Esta vez, varias autoridades wayúu no se sumaron al paro y hay divisiones al interior de esta etnia frente a las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional en La Guajira.

"Estamos excluidos, el pueblo wayúu no está relacionado en el Plan Nacional de Desarrollo, no se está cumpliendo a cabalidad lo que establece y lo que dice la sentencia t302. Queremos que el gobierno atienda y es un derecho de constitución", dijo a BLU Radio el vocero wayuu Ramón Uriana.

Explican algunos voceros que sólo habilitarán las vías cuando inicien un diálogo con el Gobierno nacional y estos demuestren voluntad a sus peticiones.

