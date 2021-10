Air-e cumple un año de operación en medio de quejas por aumento en tarifa del servicio de energía

Con la inauguración de tres obras de remodelación de infraestructura eléctrica en Salgar, Santa Verónica y Puerto Colombia, la empresa Air-e celebra el primer año de operación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira; sin embargo, aún falta un largo camino para llegar a la óptima calidad del servicio que reclaman los más de un millón 200 mil usuarios en estos departamentos.

Air-e indica que, entre agosto de 2020 y agosto de 2021, el promedio de interrupciones del servicio de energía pasó de 67 horas anualmente a 46 horas cada año. Asimismo, destaca que el número de veces que se presentan las interrupciones del servicio pasó de un promedio de 89 a 60, en este mismo lapso.

"Arrancamos más de 100 proyectos de inversión y a lo largo de este año han venido entrando en operación para ir transformando y mejorando la calidad del servicio", manifestó Jhon Jairo Toro, gerente general de Air-e.

"Hoy podemos contarles que hemos tenido avances en más del 30% en la calidad del servicio, aunque, obviamente, todavía faltan unos años importantes para poder resolver de forma definitiva los problemas en el servicio", añadió.

A pesar de este balance que hace la compañía, no cesan las quejas de los usuarios por los constantes cortes de luz e, incluso, esta semana volvieron a protestar para exigir continuidad del servicio y rechazar el aumento en las tarifas.

Publicidad

"El único cambio que he notado es que las tarifas se han aumentado más de lo que normalmente se venía haciendo, incluso, a mí me cobran por alumbrado público y en mi barrio no hay eso", se quejó Silvia Gutiérrez, usuaria.

A este inconformismo, la presidencia de Air-e responde que el cobro total en las facturas no solo corresponde al aumento fijado recientemente, sino también a las elevadas temperaturas que incrementan el consumo de luz por parte de los usuarios, "quienes deben racionalizar el servicio".

"Adicionalmente, la tarifa tiene un componente que es el hurto de energía. Sí, a todos en la tarifa nos está tocando pagar el robo de energía. La gente que está robando luz en los barrios les está robando a todos los que están en la legalidad, por eso tenemos que cambiar esa cultura", advirtió Felipe Ríos, presidente de Air-e.

La compañía también aclaró que si bien las tasas de seguridad, alumbrado público y aseo se suman al recibo de energía, esos dineros no van destinados a la empresa de energía.

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: