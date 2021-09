Asoenergía alerta sobre riesgo de desabastecimiento energético si Hidroituango se sigue retrasando

En medio de un foro sobre el racionamiento de energía en Colombia, Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), mencionó que todavía se cuenta con el servicio que pueda proporcionar Hidroituango para el segundo semestre del 2022, pero si se siguen presentando demoras, se podría evidenciar un desabastecimiento del servicio eléctrico en el país.

“¿De qué depende para que no haya un desabastecimiento? Depende de muchas cosas de manera simultánea. De que no se atrase, no solamente el proyecto de Hidroituango, sino otros proyectos de los cuales estaríamos dependiendo, para lograr el balance. Dependeríamos, que además, se adelanten otros proyectos”, mencionó Sandra Fonseca.

Desde Asoenergía muestran la preocupación de un equilibrio entre oferta y demanda del servicio energético para el 2022. Piden que se pueda contar con la información para que en diferentes escenarios, se pueda lograr una reserva para evitar ese desabastecimiento.

“Estamos en un estado de alerta, en el que si no se mantiene el status quo de las condiciones actuales, podríamos enfrentar un riesgo muy importante. cuáles son los riesgos: desabastecimiento que puede ser de diferentes niveles y un incremento en las condiciones económicas que la demanda enfrenta para poder abastecer su uso”, complementó Fonseca.

Sin embargo, Asoenergía confía que EPM pueda terminar el proyecto de Hidroituango de manera segura “lo más pronto posible y tomará todas las decisiones para que esto suceda” y así evitar el desabastecimiento en el país.

