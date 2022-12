Al Junior le hace falta un 9 goleador: Columna de Óscar Montes

Los directivos del Junior anunciaron tres grandes refuerzos para la temporada 2018: el defensa peruano Alberto Rodríguez, el delantero Jefferson Duque y el mediocampista Vladimir Hernández.

Con ellos tres, más la base del equipo que disputó tres torneos el año pasado , de los cuales ganó uno, los directivos del Junior aspiran a que el equipo sea protagonista de primer nivel este año.

De los tres refuerzos el único que ya empezó a entrenar con sus nuevos compañeros es Rodríguez, jugador titular de la Selección Perú que disputará el campeonato Mundial de Rusia este año.

Duque no pasó los exámenes médicos y Vladimir aún no se reporta a los entrenamientos, aunque su llegada al cuadro tiburón se da como un hecho.

Al no contar con Duque como número 9, los directivos del Junior exploran la posibilidad de repatriar a Luis Carlos Ruiz, quién saldría del Nacional de Medellín para volver a vestirse de rojo y blanco.

Pero las cosas hay que decirlas como son: Luis Carlos Ruiz no es un 9 goleador, como no lo es Ovelar, ni mucho menos Toloza.

Y Junior requiere con urgencia de un 9 que meta miedo en el área contraria y que garantice goles. Ruiz es un buen delantero acompañante pero no tiene el instinto goleador de un Valenciano o de un Bacca.

No esperemos goles de Ruiz, porque no van a llegar, como no llegaron a Nacional, donde jugó varias temporadas sin tener una actuación descollante., porque sin esa figura relevante en la alineación el Junior 2018 será una mesa coja. Y una mesa coja en cualquier momento se cae y se hace trizas.

La dupla de Teo y Jimmy Chará necesita de un 9 que traduzca en goles todas las oportunidades que ellos, junto con los demás jugadores, generan durante los partidos.

Si ese 9 no está en el mercado local, entonces tendrán que traerlo del exterior