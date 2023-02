Alcalde de Remolino, Magdalena, es denunciado por presunta millonaria estafa a contratista

Ante la Procuraduría y Fiscalía avanzan las denuncian contra el alcalde de Remolino, Magdalena , Carlos Julio Vargas Fontalvo y el secretario de Cultura de ese municipio, Farud Antonio Jamid, quienes presuntamente, con un contrato falso de la Supersalud, habrían recibido computadores y televisores avaluados en más de 700 millones de pesos.

Las empresas Empreserva S.A.S. y Gafimope S.A.S. son las dos afectadas en esta millonaria estafa, luego de ser contactados por supuestos funcionarios de la Superintendencia de Salud para ser seleccionados para una licitación de equipos que serían entregados en varias escuelas de municipios del Magdalena. Hasta ahí todo avanzaba bien.

El 19 julio 2022 se firmó el falso contrato entre la Supersalud y las empresas antes mencionadas.

“Accedimos a realizar todo este proceso porque el mismo alcalde de Remolino nos aseguró que eso era legal y que él era amigo del doctor Daniel Pinzón, director de emprendimiento de la Supersalud ", afirmó Alberto Mozo, representante de Gafimope S.A.S.

Luego de todo el proceso contractual, en agosto de 2022 se procedió a entregar los equipos solicitados, los cuáles debían ser entregados en su totalidad a la Alcaldía de Remolino y de allí serían distribuidos a los demás colegios del departamento.

"Entregamos los equipos en la casa del alcalde Vargas Fontalvo. Él nos aseguró que en el palacio municipal no se podía, pues se encontraba en remodelación, que no nos preocuparamos porque todo estaba bien y legal. Como se consta en el acta de entrega, fueron recibidos por el secretario de cultura", aseguró Mozo.

Luego de esto, los supuestos funcionarios que sirvieron de enlace para que se diera este contrato no aparecieron más.

"El alcalde dice que llegaron hasta su casa y se llevaron en un furgón los equipos. Dice que sólo le dejaron los que le correspondía a su municipio", precisa el contratista afectado.

Tras lo ocurrido, Alberto Mozo se fue hasta Bogotá para aclarar lo ocurrido y ver qué había sucedido, pues nadie le daba razón del pago del contrato.

"Me reuní personalmente con el señor Pinzón y me dijo que eso era falso, que ese contrato no existía y hasta la fecha no ha existido ningún acompañamiento por parte de Supersalud, pues ellos son los involucrados en todo esto", dijo Mozo.

Hasta el momento se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, Procuraduría del Atlántico abrió indagación preliminar sobre este caso.

BLU Radio se comunicó en varias ocasiones con el alcalde Carlos Julio Vargas Fontalvo para conocer su versión de este caso, pero no obtuvimos una respuesta.

