Amenazan de muerte a periodista de una emisora comunitaria en Riohacha

El periodista Ronal Socarras, quien hace parte del equipo de la emisora comunitaria Guajira Estéreo, denunció amenazas de muerte en su contra a través de diferentes modalidad.

"Inicialmente me abordó un sujeto cuando iba a buscar a mi hijo al colegio, el cual me dice que un comandante necesitaba hablar conmigo. Después de eso pusieron en la ventana de mi casa unas fotografías de unos sapos y ahora me mandaron un panfleto donde las supuestas Autodefensas Gaitanistas de Colombia me declaran objetivo", explicó el comunicador amenazado a BLU Radio.

Ante estos hechos, el periodista puso en conocimiento la Fiscalía de las frecuentes y sistemáticas amenazas con la finalidad que le brinden protección.

Ronal Socarras es el encargado de los temas comunitarios de la emisora. Ha denunciado hechos relacionados con los paga diario y recibe constantes quejas de la comunidad en lo que concierne a la administración pública.

