Asaltan casa de músico en Malambo a quien amenazaron con cortarle la oreja

En horas de la madrugada de este viernes fue asaltada la vivienda de Sergio Padilla Castro, director de la orquesta Banda Brava de Malambo, hasta donde llegaron seis delincuentes que forzaron la reja del inmuble, violentaron una de las ventanas de la sala y luego procedieron a atarlo a él y su familia de manos.

"Eran las dos de la mañana cuando depronto me encienden el foco del cuarto en el que estoy con mi esposa. Dos tipos con pistola me tienen encañonado en la cabeza y había seis personas dentro de mi casa, si se les puede llamar pesonas. Me amenazaron con mocharme la oreja si yo no decía dónde estaba el resto de la plata. Pero ya habían cogido una plata y se llevaron todo: televisores, computadores. Dejaron la casa hecha un desastre", contó el artista.

De acuerdo con la víctima, los delinuentes hacen parte de una banda que ha asaltado varias viviendas y negocios en le municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.