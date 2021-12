Bailarines colombianos denuncian explotación laboral en Turquía tras ser engañados por academia

Cuatro bailarinas barranquilleras y uno caleño regresaron a Colombia este lunes, luego de un viaje de sueños que arrancó hace cuatro meses, cuando ganaron una audición para trabajar bailando en Turquía con una paga mínima de 400 dólares mensuales ($1.500.000 COP aproximadamente), visa de trabajo, tiquete ida y vuelta, gastos de hotel y alimentación.

Se trata de jóvenes provenientes de sectores con vulnerabilidad económica, para quienes esta era la oportunidad de generar ingresos con el arte de su talento. Sin embargo, la suela de esta ilusión empezó a desgastarse para ellos apenas arribaron a la zona de Antalya, al sur de Turquía, donde los esperó un empresario que, según denuncian sus familiares, les retuvo documentos y pasaporte y les explicó que para pagar los gastos de los tiquetes debían trabajar gratis el primer mes.

Según una de sus víctimas, a quien reservamos su identidad, luego de largas horas de baile se encerraba en un cuarto por temor ante los tratos que recibía.

“Yo la verdad del cuarto no salía, siempre permanecía encerrado. Las chicas me invitaban a caminar y yo por temor decía que no”, relató el joven, quien aseguró estar dispuesto a dar a conocer testimonios de jóvenes de otras nacionalidades que enfrentaron la misma situación.

Para Carmen Villalba, tía de una de las víctimas, así empezó esta pesadilla que solo pudo terminar con la intervención de Migración Colombia, pues los jóvenes no encontraban apoyo en las autoridades turcas e incluso advertían a sus familiares que estaban siendo sometidos a reducciones en la entrega de solo un alimento por día y enfrentando castigos por las fugas que otros de sus compañeros protagonizaban cuando las luces del show se apagaban.

Alimentación de bailarines en Turquía. Cortesía.

Publicidad

Alimentación de bailarines. Cortesía.

“Ya los muchachos no dormían porque hacían guardia, pues el hombre turco entraba al alojamiento a cualquier hora de la noche cuando tomaba. Les daba tratos inadecuados, incluso a una de las chicas con una agresión física. Estuvieron mucho tiempo bajo presión psicológica, por ejemplo ellos salían una vez al mes, pero eran vigilados, los seguían en un carro. Eso no es normal en ningún lado”, comentó la mujer.

Villalba señala como responsable del contacto en Colombia a una academia de baile de Cali, cuyo representante es Andrés Enríquez, quien aseguró a BLU Radio que estas convocatorias las realiza desde el año 2017. Él defiende lo realizado como una “oportunidad de trabajo, debido a las bajas demanda laboral que vive Colombia” e indica que detrás de estas denuncias hay inconformismo laboral, como el que se presenta en cualquier otro caso.

“Es como todo en la vida, hay unas personas que van a estar conformes y otras que no. Tener realmente a todos conformes con todo no va a ser fácil y va a ser un caos. Hay algunas personas que les va a gustar el proceso, a otras no y unas que se adapten al proceso”, expone el líder cultural, quien actualmente tiene habilitada una nueva convocatoria ante la baja de los jóvenes que retornaron.

Convocatoria para bailarines. Cortesía.

Frente a los documentos de identificación que pasaban a manos de terceros, explicó que no se trata de una retención, sino de un proceso adelantado para tramitar la visa de trabajo.

Publicidad

“Eso depende de los procesos de trámite que se vayan a realizar. No es que se le retenga. Se les pasa para que la entidad correspondiente hagan un respectivo trámite”, manifiesta Enríquez.

Ante el caso, Migración Colombia señaló que por lo pronto no darán declaraciones hasta no acordar detalles de lo sucedido con las víctimas, quienes arribaron este lunes al país.

Llegan a Colombia los jóvenes bailarines que denunciaron ser víctimas de estafa por parte de una academia que los llevó a trabajar a Turquía, donde les pagaron menos de lo prometido, pese a las extensas horas de baile. #VocesySonidos pic.twitter.com/gE2Z8gQDbq — BLU Caribe (@BLUCaribe) December 6, 2021

Escuche detalles de esta noticia aquí: