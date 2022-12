¿Cómo están de salud Hillary Clinton y Donald Trump?: editorial Ley del Montes

Razón tienen los estadounidenses en mostrarse preocupados por la salud de la candidata demócrata, Hillary Clinton, quien padece de una severa neumonía.

Ante el estado de nervios generalizado de los electores, su médica de cabecera –Lisa Bardack- ha tenido que salir en las últimas horas a informar a la Nación que la aspirante presidencial “se está recuperando bien” y que “se encuentra en buena condición para servir como Presidenta de Estados Unidos”.

El parte médico, sin embargo, en lugar de calmar las aguas de la campaña presidencial, las agitó mucho más, hasta el punto de que el republicano Donald Trump –principal contendor de Clinton- no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la capacidad y el vigor de Hillary para desempeñar el cargo de Presidenta de Estados Unidos.

Aunque Trump mostró una vez más sus dotes de hombre despiadado, la verdad es que en esta oportunidad no ha hecho otra cosa que decir en público lo que millones de estadounidenses se preguntan en privado. ¿Goza Hillary de un óptimo estado de salud para ser la sucesora de Barack Obama?

Las denuncias sobre presunta falta de transparencia por parte de la campaña demócrata –propia, sin duda, de la guerra sucia que antecede toda elección presidencial- llevaron a la candidata a rendir un informe detallado de sus reales condiciones de salud.

En dicho informe médico se dice que Clinton padece de una “neumonía leve, adquirida por bacteria no contagiosa”, que tiene todas sus vacunas en regla y que se está recuperando con antibióticos y descanso.

Pero no solo el estado de salud de Hillary está siendo cuestionado. En las próximas horas Donald Trump –de 70 años- también revelará su historial médico, para tratar de despejar dudas acerca de sus condiciones físicas y mentales para ser presidente de Estados Unidos.

De cualquier manera, la salud de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de una Nación, sea Estados Unidos o cualquier otra, no es un asunto particular o privado. Todo lo contrario: es un asunto de Estado y sus electores tienen derecho a saber sobre sus reales condiciones para desempeñar el cargo, con todas las responsabilidades que ello implica.

Así que Hillary Clinton y Donald Trump deben mostrar sus historiales médicos para despejar cualquier tipo de dudas, puesto que cuando se habla de su salud se está hablando de la salud de los potenciales presidentes de Estados Unidos. Es decir, hablamos de la salud del “Tío Sam”, el mismo que cuando se enferma de inmediato dispara las alarmas de medio mundo.