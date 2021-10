Comunidad wayúu denuncia que hombres armados les quemaron seis casas e intimidaron a sus mujeres

Familias indígenas de la comunidad wayúu Topia, asentadas en el corregimiento de Puerto López, en la alta Guajira, denunciaron que personas en motocicleta llegaron hasta el caserío y, con armas de fuego, los intimidaron para intentar desplazarlos de la zona.

Según los líderes de la comunidad, los desconocidos maltrataron a las mujeres y niños y luego prendieron fuego a seis casas que quedaron reducidas a cenizas.

"Lo que quieren es generar un desplazamiento forzoso para adueñarse de nuestra zona, porque les parece rentable para su negocio. Nosotros estábamos en reunión donde habían cuatro niños y cuatro mujeres que salieron corriendo a avisar que llegaron esas personas y ellas fueron maltratadas, amarradas, y hay un señor que, en ese momento, ordenaba la violación a las mujeres para que les hicieran lo que quisieran. Después quemaron seis casas de la comunidad", dijo Eduardo García, líder de la comunidad Topia.

Los pobladores aseguran que lo perdieron todo y que se encuentran sin alimentos para los menores.

"Tenemos las cuatro mujeres que están enfermas, maltratadas y golpeadas. Están acostadas en un chinchorro y también nos sentimos preocupados porque se quedaron sin ropa y sin vivienda porque hasta las desnudaron. Eso es lo que estamos sufriendo hoy por consecuencia del narcotráfico", añadió García.

Publicidad

Una de la mujeres víctimas de maltrato relató que logró escaparse de las personas que querían hacerle daño.

"Ellos me tiraron para el suelo y mientras que estaba ahí ellos me golpearon y como pude me logré escapar del sitio. Todo esto, prácticamente, lo están haciendo para invadirnos a la fuerza", víctima de violencia.

La comunidad pidió a las autoridades competentes que refuercen la seguridad en la zona, pues están en peligro con los grupos ilegales que buscan más terrenos para su negocio.