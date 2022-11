Denuncian que menor con atrofia muscular espinal no está recibiendo tratamiento

Laura Morales, madre de Sara Sofía Barros, una niña de 6 años que padece síndrome de atrofia muscular espinal denunció que el INVIMA y la EPS Salud Total le niegan el único tratamiento médico que puede contrarrestar los efectos y detener los síntomas de la enfermedad.

La mujer aseguró que la negativa de las entidades se debe a la millonaria cifra que cuesta el tratamiento por lo que pide claridad en el proceso, pues dice que la EPS no puede suministrar el tratamiento porque aún no ha sido aprobado por el Invima y el mismo ente de control niega el permiso justificando que la niña no reúne los requisitos necesarios para poder recibir el medicamento.

Morales hace un llamado a las autoridades para que su hija tenga el derecho de ser valorada por las entidades encargadas para tener acceso al medicamento que puede mejorar su calidad de vida.