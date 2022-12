Dramático relato de mujer barranquillera víctima del huracán Irma

Fanny Rubio, una barranquillera que se fue a vivir a las Antillas Holandesas desde hace 18 años y que había regresado a la capital del Atlántico hace dos meses junto a su hijo de cuatro meses, vive un drama al no tener información de los familiares que dejó en ese estado por causa del huracán Irma.



La mujer cuenta que no se ha podido comunicar con sus familiares y denuncia que autoridades colombianas no le han brindado ayuda humanitaria a los colombianos víctimas de la emergencia, a su vez, teme por lo que pueda pasar ante la llegada del huracán José.



Rubio manifestó que no sabe cuál va ser la ayuda que van a brindar el Gobierno, “no hay soluciones estamos desesperados, quedamos en las calles con la ropa que tenemos aquí”, asimismo, cuestiona que “otros países ya han enviado personal de socorro para atender a la población menos Colombia”.



Fanny hace un llamado al Gobierno para “que se haga presente, que mande un avión que mande a censar la gente, que hagan algo por nosotros”.



