El ‘raponazo’ a los departamentos: Columna de Óscar Montes

El Gobierno Nacional ya no sólo no destina recursos suficientes a los departamentos para que diseñen y ejecuten programas, sino que ahora les quita la poquita plata que les quedaba para su inversión.

Acaba de ocurrir con el decreto 2265 del 29 de Diciembre del año pasado, firmado por el ministro de Hacienda, que obliga a las administraciones departamentales a partir de hoy a girarle al Gobierno Nacional los recursos provenientes de la venta de licores y juegos de azar.

Cifras que en algunos casos, como en Antioquia, alcanza los 250.000 millones de pesos anuales, como lo denunció el gobernador Luis Pérez, quien se atrevió a calificar la decisión del Gobierno como de "mala leche".

En otros departamentos, como Atlàntico, la cifra es mucho menor, pero no deja de ser significativa, pues siempre hace falta plata para ejecutar programas sociales, que tienen que ver con Salud y Educación, entre otros.

Pero el problema no sólo es de falta de plata, sino de confianza. El ‘raponazo’ del Gobierno Nacional a las rentas departamentales no sólo muestra un deseo por centralizar unos recursos que corresponden a las regiones, sino que evidencia el que podría llamarse "complejo del hermano mayor", que tienen quienes desde Bogotá se creen con derecho de disponer de la plata de los departamentos, con el peregrino y cínico argumento de que los entes territoriales no son capaces de administrarla de una manera correcta.

"Como tú no eres capaz de administrar esa plata, déjame a mí que yo te la manejo", sería la frase del hermano mayor al hermano menor, que justificaría ese absurdo comportamiento que ahora pretende imponer el Gobierno Nacional desde Bogotá.

Por supuesto que semejante abuso debe ser rechazado por todos los gobernadores del país, entre ellos los de la Región Caribe, cuyas arcas son cada día más precarias.

El comportamiento del Gobierno Nacional es no sólo reprochable, sino, sobre todo, inaceptable.

Es una prueba más del talante centralista que tiene el Ministerio de Hacienda, en cabeza del jefe de la cartera, Mauricio Cárdenas, quien considera que el único que sabe manejar la plata,incluso la que no le pertenece, es él. Bonito así, diría Marcos Pérez.