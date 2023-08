Elder Dayán, víctima de atraco en Barranquilla: "Cuidémonos, porque ya nada es seguro"

Prendas, un teléfono de alta gama y otras pertenencias le robaron al cantante vallenato Elder Dayán Díaz la noche del pasado jueves, cuando compartía con toda su familia en un negocio de comidas rápidas ubicado sobre la concurrida calle 82 del norte de Barranquilla .

A su regreso de una gira por Estados Unidos, el hijo del reconocido Diomedes Díaz fue víctima de atracadores que llegaron directo a cometer el robo y huyeron en motocicleta con todas las pertenencias ajenas, pero en el hecho solo hubo pérdidas materiales, pues afortunadamente ni a él ni a su familia le hicieron daño.

Así lo destacó el mismo cantante en un video que difundió a través de redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, quienes se mostraron inquietos a raíz de la noticia de su atraco.

"En ese momento me encontraba con toda mi familia y para mí lo importante es que todos estamos bien, que Dios me dio la suficiente inteligencia para darle manejo al momento, porque tenía a toda mi familia conmigo en el vehículo y no podía arriesgar mi vida ni la de ellos", contó.

"Cuidémonos, cuidémonos porque ya nada es seguro. Todo el mundo está expuesto a estas cosas y que Dios siempre nos proteja. Lo material se recupera y aquí estamos", expresó.

Y es que las cifras de atraco son preocupantes. De acuerdo con las estadísticas de la Policía, solo en el primer semestre de 2.023 hubo 2693 robos a personas en Atlántico, de los cuales 1.246 ocurrieron en Barranquilla.

Del total de hurtos a personas en Atlántico, hay que decir que 1.092 se cometieron con arma de fuego, 634 con arma blanca y 22 con escopolamina.

