Electricaribe operará un año más en la costa: SuperServicios

Un año más estará Electricaribe en la costa norte colombiana, así lo sostuvo la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, María Paula Jaramillo, luego de una mesa de trabajo con el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en el municipio de Turbaco.

“Este año Electricaribe seguirá intervenida, y seguiremos a través del agente especial con el apoyo de la Superintendencia y del Gobierno Nacional, apalancando las inversiones necesarias para que la compañía siga operando”, afirmó Jaramillo.

La superintendente Jaramillo expresó que son más de 15 operadores interesados en el futuro de la energía en el Caribe colombiano.

"En este momento, hemos recibido comentarios y manifestaciones de interés para participar en el proceso de más de quince operadores, entre inversionistas estratégicos y operadores de red, nacionales y extranjeros", señaló Jaramillo.

Para el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, la solución sigue en avance.

“Lo más importante es que el camino de la solución se está recorriendo. No es fácil, no iba a ser de un día a otro, son más de 18 años de operación en el que seguramente se pudo hacer algo, no se hizo y hoy tenemos que recuperar el tiempo perdido", sostuvo el primer mandatario bolivarense.