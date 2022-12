Emotiva carta de Dayana Jaimes a Martín Elías tras cumplir tres meses de muerto

Este viernes 14 de julio se cumplen tres meses del fallecimiento del cantante vallenato e hijo del 'cacique de la junta', Diomedes Díaz, Martín Elías Díaz Acosta, y su esposa, Dayana Jaimes, escribió una emotiva carta en sus redes sociales reafirmando el amor que aún siente por el y contando lo que ha sido su vida sin él durante estos tres meses.

Publicidad

En el escrito, Jaimes le dedicó varias palabras a su esposo y también le habló de su hija, Paula Elena Díaz Jaimes, sobre cómo ha crecido en este tiempo y como ha tomado su ausencia.

Aquí algunos apartes de la carta escrita por Dayana Jaimes a Martín Elías.

Publicidad

“Amor de mi vida… hoy otra vez quiero escribir, quiero escribir porque muchas cosas han cambiado desde que ya no estás. Con los días el dolor por tu ausencia es más grande, busco de Dios, oro por mí, por nuestra hija y por muchas personas que necesitan más del amor de Cristo en sus corazones”.

Publicidad

Después de tres meses de no verte, siento algo que no sé cómo explicarlo, es una conexión entre tú y yo, es algo que no quiere que me desprenda de ti, es como si algo nos mantuviera unidos por siempre, y ese debe ser el mismo Dios que ha permitido que lo sienta, porque solo El y este amor, tan profundo como el mar que siento por ti, me fortalecen para seguir adelante, luchando por nuestra hija, ese regalo de Dios para nosotros, que solo el amor de nuestro Padre Celestial hizo que fuera realidad lo que tanto anhelaste y le pediste un día en el que pusiste toda tu fe en El como siempre lo hiciste en muchas ocasiones.

Ella, tu hija, es tu reflejo, tiene tu nobleza y desde que no estás ha desarrollado muchas habilidades que si estuvieras acá fueras el hombre más feliz de la tierra. Tu “purri” pequeña también te extraña, y creo que aún te espera, así como lo siento yo en lo más profundo de mi corazón.

Publicidad