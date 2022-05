¿En veremos servicio de acueducto y alcantarillado de Soledad, Atlántico?

Los concejales de Soledad advierten que a la ligera se estaría haciendo la escogencia de una nueva empresa que opere el acueducto y alcantarillado en el municipio, lo que pondría poner en riesgo la prestación de estos servicios y, a su vez, representa una amenaza para el bolsillo de los soledeños.

En octubre vence la prórroga de 10 meses concedida a la empresa Triple A para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Soledad, y apenas hace unos días, el alcalde Rodolfo Ucrós presentó ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo con el que busca contratar a un nuevo operador por los próximos 25 años.

Restan menos de cinco meses para hacer esta contratación que definirá la prestación de servicios esenciales por más de dos décadas, por lo que un grupo de concejales ve más beneficioso ampliar la concesión con Triple A para avanzar en lo que ya se viene haciendo. Eso sí, proponen que, para ello, el municipio se convierta en socio de esta compañía.

"Estamos invitando a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y al alcalde del Distrito de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que se le permita al municipio de Soledad ser partícipe de esta sociedad", manifestó el concejal Brayan Orozco.

"La empresa Triple A, tarde o temprano, terminará siendo el operador de acueducto de todo el Atlántico, así que sería muy beneficioso para el municipio ser socio y tener voz y voto en las decisiones de los proyectos de envergadura que necesitan desarrollarse en el territorio", agregó.

El cabildante indica que el actual concesionario no alcanzó las metas porque aún hoy el 31% de los soledeños carece de alcantarillado y el 14% no tiene agua potable las 24 horas; sin embargo, advierte que buscar una nueva empresa podría golpear aún más el bolsillo de la gente.

La razón, explica Orozco, es que a la nueva empresa le tocaría construir un acueducto propio y, mientras esto ocurre, deberá comprar a terceros el agua que suministrará al municipio, lo que se vería reflejado en las tarifas del consumidor.

"El nuevo operador tendría que comprar el agua en bloque, eso aumenta tarifa y la población no aguanta un alza más. El 91% de nuestra población vive en estratos 1 y 2, los índices de pobreza alcanzan hasta el 40% y el 80% no come las tres comidas", advirtió.

