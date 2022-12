Entre abucheos y respaldos, Gaviria abandonó debate sobre Plebiscito

Una situación tensa se presentó durante la intervención del expresidente César Gaviria, en el marco de un conversatorio en el que estaba promoviendo el SI por el plebiscito en la Universidad Autónoma del Caribe. El líder político se molestó cuando le dijeron que se le había acabado el tiempo de intervención, por lo que se retiró del auditorio sin despedirse de los asistentes.

Sin embargo, cuando este bajó por el ascensor, se encontró con un grupo de personas que lo abuchearon por apoyar el Plebiscito, lo que terminó de indisponer a Gaviria.

"No sea atrevido, respete a Colombia. Respétela", le gritó una mujer, quien le recordó que él estuvo al frente de la redacción de la actual Constitución Política, advirtiéndole que con su apoyo al Plebiscito iba en contra vía a lo que él mismo firmó en 1991.

A esto, el expresidente guardó silencio y salió del sitio rápidamente.

Horas más tarde, durante su participación en un foro sobre el Plebiscito con miembros del partido Liberal, explicó que se retiró del lugar porque los organizadores le cambiaron las reglas al no dejarlo hablar más de diez minutos, lo que le generó molestia.

Frente a las críticas hechas por ciudadanos a las afueras del recinto, advirtió que no va a permitir que le hagan escándalos. "Yo le acepto al expresidente Uribe cualquier debate, cuándo quiera y dónde quiera. Pero no voy a permitir que cada personaje que aparezca allí o por allí me haga un escándalo", dijo el líder político.