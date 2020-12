Estas son las restricciones viales por el concierto de Silvestre Dangond este jueves

Por el concierto virtual del cantante Silvestre Dangond , que se llevará a cabo este jueves 31 de diciembre en La Ventana al Mundo y que ha estado envuelto en la polémica por un posible riesgo epidemiológico, la Alcaldía de Barranquilla dispuso varios cierres viales en el área aledaña al evento.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que a partir de las 7:00 de la noche de este jueves estarán cerradas las siguientes vías: carrera 75A entre avenida Circunvalar y calle 107 (no incluye la calle 107); avenida Circunvalar entre Vía 40 y carrera 65 (no incluye Vía 40 ni la carrera 65); calzada en sentido oriente-occidente de la carrera 65 entre avenida Circunvalar y la calle 100 (no incluye calle 100).

En cuanto a los desvíos, los conductores que se dirigen hacia el sur de la avenida Circunvalar desde la Vía 40 tendrán como alternativa tomar la calle 85 y buscar la carrera 53 hacia sus destinos.

Los ciudadanos que se dirigen por la avenida Circunvalar hacia la Vía 40 tendrán como opción tomar la carrera 65 y buscar la calle 85.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que el concierto no reviste ningún peligro de propagación del virus ya que es virtual y no habrá amplificación del sonido.

