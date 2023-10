Exgobernador Carlos Caicedo habla de su salida del cargo: "No estoy siguiendo a nadie"

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena , habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire sobre las razones detrás de la renuncia a su cargo.

De acuerdo con el exmandatario Carlos Caicedo , su salida, a solo pocos meses de terminar su periodo, no se dio para apoyar a un candidato en específico.

"En relación a si estoy o no siguiendo a alguien, no estoy siguiendo a absolutamente a nada. Una cosa es que tú quieras salir a apoyar a un candidato si ves que no está en buenas condiciones y eso es respetable y otra es salir a defender la democracia cuando ves que tu partido no solo es revocado, sino que no le dan esas garantías para inscribir a otro candidato y solo por una acción de tutela fue que Fuerza Ciudadana lo pudo hacer. Lo que está en peligro es la democracia", enfatizó el exmandatario.

Asimismo, Caicedo también se refirió a la revocatoria hacia la candidatura de su hermana, Patricia Caicedo. Dicho hecho lo calificó como "un golpe bajo".

"No es que se vulnere el derecho de Patricia la hermana, sino que no permiten que el partido que iba ganando las encuestas postule a otro candidato, sino a través de una acción de tutela. Patricia no fue escogida a dedo y esto fue un golpe bajo que la lesionó. Ella tiene derecho como un actor político, como mujer, y su equipo de trabajo se indignó. Ella es una líder que se ha ganado un espacio por años en esta ciudad", expresó.

Sobre el nuevo candidato escogido por Fuerza Ciudadana Caicedo dijo que, pese al poco tiempo de estar en campaña, lucharan por lograr el objetivo.

"Ocho días para hacer una campaña eso nadie lo ha hecho en Colombia, pero hemos salido adelante. Llevamos años resistiendo a esta mafia política, por eso saldremos adelante con el respaldo del pueblo. Queremos seguir profundizando en el cambio"; dijo.

Escuche la entrevista aquí:

