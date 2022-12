"Fue bastante triste ver eso": Nairo Quintana sobre situación en La Guajira

Nairo Quintana, campeón de la vuelta a España, visitó algunas comunidades cercanas al municipio de Manaure, en calidad de "amigo Unicef", en una experiencia que según dijo "fue bastante triste ver", pues fue testigo de las carencias a las que se expone día a día la comunidad wayuu en medio de la aridez del desierto guajiro.



Durante su recorrido, Quintana compartió con los niños de la población Wayuu y conoció algunos proyectos de nutrición que adelanta la Unicef en este departamento. Sin embargo, señaló que hace varios meses no le llegan a los menores los alimentos del Programa de Alimentación Escolar, y que por esto hay días en los que los menores solo "medio desayunan".



"Hace cuatro meses no les llega almuerzo y únicamente medio desayunaban. Fue bastante triste ver eso. Se sabe que del Gobierno Nacional y del Minisiterio de Educación los almuerzos escolares salen, pero allí no hay absolutamente nada", comentó el ciclista.



Señaló que durante su visita no pudo probar la gastronomía de los indígenas, porque estos no tenían alimento ni para ellos. Advirtió que aún así, la comunidad debía ver como una oportunidad su cercanía al mar para vender deliciosos platos.



"La Guajira es hermosísima", fue la frase final con la que el ciclista se refirió a este departamento azotado por la corrupción e intensas condiciones climáticas.



Nairo Quintana dijo sentirse triste tras visitar zonas apartadas de La Guajira https://t.co/5qiYJ818kB pic.twitter.com/3ZliRk8R3V — BLU Caribe (@BLUCaribe) October 21, 2016