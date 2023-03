Gobernador Carlos Caicedo no aceptó cargos por irregularidades en construcción de polideportivo

Mientras el gobernador de Magdalena , Carlos Caicedo, enfrentaba una audiencia por presunta corrupción cuando era alcalde de Santa Marta, una multitud cerró una de las vías principales de la ciudad para manifestarse en favor de la inocencia del funcionario.

Durante la audiencia, Caicedo no aceptó los cargos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravados que le imputó un fiscal por las supuestas irregularidades que se habrían presentado durante la construcción del polideportivo de Gaira cuando era alcalde de Santa Marta , en el periodo 2012-2015.

“Por supuesto no acepto ni me allano a los cargos que atropelladamente la Fiscalía ha estructurado en mi contra por los hechos que han descrito aquí en relación con este coliseo que está en pleno funcionamiento al servicio de la sociedad; y me declaro inocente”, dijo el gobernador de Magdalena durante la audiencia de imputación de cargos.

La Fiscalía argumentó que Caicedo habría incurrido en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la construcción del Polideportivo de Gaira, en Santa Marta, porque al contrato inicial que se había adjudicado para esta obra se le adicionaron más de 1.300 millones de pesos y el tiempo de ejecución de dos obras terminó prolongándose por cuatro años.

En el caso del peculado por apropiación, el ente investigador determinó que tiene suficientes pruebas para demostrar que el entonces alcalde de Santa Marta favoreció al contratista con el sobrecosto que habría tenido esa obra.

La medida de aseguramiento contra el actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, se aplazó para los próximos días debido a que el magistrado del caso le pidió al fiscal “organizar” mejor la argumentación para decidir la situación contra el funcionario.

