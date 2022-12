Habla la mujer que se desnudó en corralejas de Santo Tomás, Atlántico

La mujer que se desnudó en plena corraleja del municipio de Santo Tomás, Atlántico, el pasado fin de semana, conocida como 'La Cañonera', explicó las razones por las cuales tomó esa decisión.

“Lo hago porque tengo cáncer de mama, tengo problemas de azúcar y lo de ayer fue una humillación grandísima. Me metieron presa y no me dejaron cobrar”, manifestó la mujer, quien mientras relataba el hecho, lloró desconsoladamente.

Ante las críticas por aparecer desnuda en medio del evento, la mujer dijo que antes “lo hacía con disfraz" por respeto a sus hijos. Sin embargo, afirmó que las personas que la mandan le exigen que salga desnuda o, de lo contrario, no le pagan.

“Es mi modo de sobrevivir porque mi fanaticada y mi gente me lo piden”, dijo.

Finalmente, 'la cañonera' indicó que puede llegar a ganarse hasta 400 mil pesos por día.

En un video, que circula en redes sociales, se ve a la mujer entrar al ruedo completamente desnuda, lleva en sus manos dos banderillas y corre en medio de la multitud.

