¿Hay un camino para frenar alzas en tarifas de energía en el Caribe? Estas son algunas propuestas

Este jueves, cuando los mandatarios de las capitales del Caribe se reúnan en Barranquilla para buscar solución a las altas tarifas del servicio de energía , una de las propuestas que estará sobre la mesa será buscar recursos del presupuesto nacional por el orden de los 8 billones de pesos para que el aumento, con el que los operadores buscan mejorar el servicio, no se facture a los usuarios.

Sin embargo, desde la bancada caribe del Congreso, el representante a la Cámara del Atlántico, César Lorduy, también propone la creación de un fondo de estabilización con el que las tarifas se congelen durante dos años y la ciudadanía no asuma los costos de los malos manejos que tuvo el servicio durante décadas.

"Con un fondo de estabilización, el ciudadano no va a seguir siendo afectado con el incremento de la tarifa y fundamentalmente por el factor de pérdida, que es lo que hoy más golpea a los usuarios", consideró Lorduy.

"El factor de pérdidas que se está cobrando hoy a los ciudadanos es aproximadamente el 35.3% de la facturación y eso es bastante alto", añadió el congresista.

Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos capítulo Caribe, su representante Norman Alarcón, también propone “modificar la normativa que rige las tarifas de energía de la región para que las empresas no cobren de manera anticipada el plan de inversiones futuras”.

Coincide, además, en que la gente no siga pagando las pérdidas que dejó la extinta Electricaribe . "Las pérdidas eléctricas no son por causadas por los usuarios y no las deben cobrar de forma exorbitante como lo están haciendo en estos momentos", dijo.

Alarcón opinó, además, que "la tasa de rentabilidad de la distribución que cobra la empresa Aire es de las más altas del mundo, pues equivale al 11.36%". "Esta debe ser rebajada porque a nivel mundial el promedio es del 7%", indicó.

