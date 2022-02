Iglesias cristianas protestaron en contra de la despenalización del aborto en Cartagena

Diferentes iglesias cristianas de la ciudad de Cartagena se unieron este sábado para alzar su voz de rechazo por la despenalización del aborto recientemente aprobado hasta la semana 24 por la Corte Constitucional.

Con un plantón en la India Catalina, en el centro histórico de la ciudad, cerca de 1.000 personas hicieron un llamado a respetar la vida y pidieron que sea la sociedad colombiana,a través de un referendo, la que decida si el país está o no de acuerdo con esta decisión.

“No es posible que cinco personas decidan por millones de colombianos que no estamos de acuerdo, ciertamente hay un grupo de personas a favor de esta atrocidad que es un asesinato, pero es tiempo de que quienes no estamos de acuerdo también podamos decirlo (…) Aquí no hay ni partidos políticos ni religión, aquí lo que estamos defendiendo es la vida”, aseguró María Paula Arrázola, pastora de la iglesia Ríos de Vida.

Protesta contra el aborto en Cartagena Foto: Suministrada a BLU Radio

La lider de la iglesia cristiana señaló que en Colombia las leyes agreden a la niñez antes y después de nacer.

“Si el futuro son los niños, pues Colombia no tiene futuro porque este es un país que agrede a los niños, las leyes agreden a los niños aún después de que nacen. Nos estamos levantando por los que no han nacido, pero también para que se le respeten los derechos a los nacidos, para que no se les roben los alimentos, para que tengan acceso a la salud, a una educación de calidad”, aseguró.

En medio de la jornada en la que hubo espacios de oración, testimonios de madres cuyos hijos nacieron en la semana 24 y presentaciones artísticas, los asistentes aseguraron que continuarán protestando para darle voz a quienes no tienen.

“Seguiremos alzando nuestra voz de protesta cada vez que sea necesario porque los niños son el futuro de nuestro país. Lo haremos hasta que los que nos tengan que escuchar lo hagan”, dijo Yuranis Mejía, asistente al plantón.

